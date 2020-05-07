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شرطة القصيم تلقي القبض على مواطن ومقيم حاولا تهريب أقراص مخدرة وحشيش أثناء حظر التجول

كل الوطن - فريق التحرير
أخبار المناطق
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 10 ثوانيآخر تحديث : منذ 10 ثواني
شرطة القصيم تلقي القبض على مواطن ومقيم حاولا تهريب أقراص مخدرة وحشيش أثناء حظر التجول

كل الوطن – عكاظ: تمكن رجال الأمن السعودي، من اعتقال شخصين بحوزتهما حبوب مخدرة وحشيش وسلاح ناري.

وقال المتحدث باسم شرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، إن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على شخصين، لمخالفتهما قرار منع التجوال في ظروف الحظر خلال مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، ومحاولتهما الهرب.

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وأضاف السحيباني: “المخالفان مواطن، ومقيم في العقدين الثالث والرابع من العمر، وقد ضبط بحوزتهما 3452 قرصا مخدرا، وقطعة تزن 1.5 كيلوغرام من مادة الحشيش، وسلاح ناري”.

وتابع الضابط السعودي القول: “تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=382369

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