لاعب جزائري يعتذر بعد إلقاء القبض عليه في فرنسا بسبب “فعل لا أخلاقي” (صور)

كل الوطن – وكالات: قدم الجزائري فريد الملالي البالغ 22 عاما لاعب آنجي الفرنسي اعتذاره لجماهير الفريق وكل أنصاره ومؤيديه، عقب تورطه في فضيحة أخلاقية في فرنسا.

وكانت الشرطة الفرنسية، قد اعتقلت اللاعب الجزائري أمس الأول بعدما تقدم جيرانه بشكوى ضده، بتهمة القيام بأفعال مخلة بالحياء في فناء المجمع السكني الذي يقطنه.

Angers striker Farid El Melali is facing a court appearance after admitting to masturbating in the courtyard of his building complex. pic.twitter.com/8084A7bHyg — Goal (@goal) May 6, 2020

وأكدت الصحيفة الفرنسية، أن الجناح الجزائري الشاب مهدد بالسجن لمدة عام، مع دفع غرامة قدرها 15 ألف يورو بسبب فعلته.

Angers striker Farid El Melali is facing a court appearance after admitting to masturbating in the courtyard of his building complex. pic.twitter.com/8084A7bHyg — Goal (@goal) May 6, 2020

وقال الملالي في رسالة أبرزتها صحيفة “ليكيب” الفرنسية، اليوم الخميس: “من الصعب التعامل مع الانتقادات دائما، لقد مررت بمرحلة معقدة للغاية في الفترة الماضية، من الناحية المعنوية والجسدية”.

وأضاف: “أعلم أنه لا يمكن لأحد أن يتسامح مع مثل هذه الأفعال، ولكنني أود أن أقدم اعتذاري لعائلتي وأصدقائي، وكذلك جميع مؤيدي النادي العزيز، وكل الجزائريين”.

Algeria winger Farid El Melali has reportedly been taken into police custody after being accused of masturbating in public.



Full story: https://t.co/hKFPpwGb5A pic.twitter.com/qMF3GuJbev — Kick Off (@KickOffMagazine) May 7, 2020

وكانت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية، أن فريد الملالي اعترف خلال التحقيقات بالاتهامات التي وجهت ضده، وتم الإفراج عنه، لكنه سيخضع لمحاكمة بسبب فعلته خاصة أن تلك ليست المرة الأولى التي يقوم بها بتلك الأفعال غير الأخلاقية.