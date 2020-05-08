بالفيديو.. روبوت يزور المرضى المنومين في غرف العزل في مستشفى الملك سلمان

"الطبيب B2" .. روبوت بدأ أول يوم عمل رسمي في مستشفى الملك سلمان بـ #الرياض، يزور المرضى المنومين في غرف العزل، ويقوم بقراءة وتشخيص علاماتهم الحيوية عن بعد عبر الكاميرات. pic.twitter.com/5GQ4Ek0btU

— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 7, 2020