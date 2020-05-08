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» » بالفيديو.. روبوت يزور المرضى المنومين في غرف العزل في مستشفى الملك سلمان

بالفيديو.. روبوت يزور المرضى المنومين في غرف العزل في مستشفى الملك سلمان

يقوم بقراءة وتشخيص علاماتهم الحيوية عن بعد عبر الكاميرات

كل الوطن - فريق التحرير
2020-05-08T00:17:10+03:00
2020-05-08T00:19:14+03:00
الصحة والجمالمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
بالفيديو.. روبوت يزور المرضى المنومين في غرف العزل في مستشفى الملك سلمان

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=382393

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