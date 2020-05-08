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مايكروسوفت تتحدى آبل وسامسونغ بواحد من أفضل الحواسب اللوحية!

كل الوطن - فريق التحرير
تكنولوجيافيديوهات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
مايكروسوفت تتحدى آبل وسامسونغ بواحد من أفضل الحواسب اللوحية!

كل الوطن – روسيا اليوم: أزاحت شركة مايكروسوفت مؤخرا الستار عن حاسب لوحي جديد صنفه الخبراء من بين أفضل الأجهزة الذكية حاليا، والمنافس الأقوى لحواسب شركتي آبل وسامسونغ.

وما يجعل حاسب Surface Go 2 من بين أكثر الحواسب اللوحية المحمولة عملية وتميزا هو تصميم هيكله وملحقاته، إذ زودته مايكروسوفت بقطعة متحركة على واجهته الخلفية تسهل من وضعه بزوايا ميل مختلفة على أي مكتب أو طاولة لمشاهدة الصور والفيديوهات أو حتى استعمال الجهاز للقراءة.

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كما حصل هذا الحاسب على هيكل حماية خارجي مزود بلوحة مفاتيح متكاملة تمكن من استعماله كحاسب محمول شخصي، وزود أيضا بقلم Surface Pen الإلكتروني الذي يمكن المستخدم من الكتابة أو الرسم على الشاشة بكل سلاسة وسهولة.

ويتميز هذا الجهاز عن أجهزة Surface Go السابقة بشاشة عالية الدقة بمقاس 10.5 بوصة، ومايكروفونات إضافية تساعد في منع تأثير الضوضاء الخارجية على مكالمات الصوت أو الفيديو.

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وسيطرح بعدة نسخ مزودة بذاكرة وصول عشوائي 8/4 غيغابايت، وأقراص تخزين داخلية بسعة 64/128 غيغابايت، ومعالجات Intel Pentium Gold وCore m3 من الجيل الثامن، أما أسعارها فتبدأ من 399 دولارا.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=382397

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