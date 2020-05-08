السعودية ترحب بحكومة العراق.. والملك سلمان يهنئ الكاظمي

كل الوطن – الرياض: أعربت وزارة الخارجية السعودية، الخميس، عن ترحيب المملكة بإعلان تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، متمنية له كل التوفيق في قيادة الحكومة بما يحقق تطلعات الشعب العراقي الشقيق في سيادته وأمنه واستقراره.

وعبرت الوزارة، عن دعم السعودية ووقوفها مع العراق الشقيق واستعدادها للعمل مع الحكومة العراقية الجديدة على أساس من التعاون والاحترام المتبادل والروابط التاريخية والمصالح المشتركة، بما يصب في إطار تقوية العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين في كافة المجالات، وبما يحقق أمن واستقرار المنطقة بعيدًا عن التدخلات الخارجية.

هذا، وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة إلى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته، ونيل ثقة مجلس النواب في جمهورية العراق.

وقال الملك سلمان: “بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاستكم، ونيل ثقة مجلس النواب في جمهورية العراق، يسرنا أن نبعث لدولتكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، داعين المولى عز وجل أن يوفقكم لما فيه خير العراق وشعبه الشقيق”، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

وفي ذات السياق، أرسل ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رسالة تهنئة للكاظمي جاء فيها: “يسعدني بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاستكم، ونيل ثقة مجلس النواب في جمهورية العراق، أن أعرب لدولتكم عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات للعراق وشعبه الشقيق بالمزيد من النماء والاستقرار”.