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محمد بن سلمان يؤكد للكاظمي دعم السعودية لنماء وأمن العراق

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 8 ثوانيآخر تحديث : منذ 8 ثواني
محمد بن سلمان يؤكد للكاظمي دعم السعودية لنماء وأمن العراق

كل الوطن – وكالات: أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً، بمصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته.

وعبر ولي العهد خلال الاتصال، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية “واس”، عن تهنئته لرئيس الوزراء العراقي، والتمنيات للعراق وشعبه بالتطور والازدهار.

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وأكد ولي العهد دعم المملكة لما يحقق للعراق نمائه وأمنه وحرص المملكة على تقوية العلاقات بين البلدين.

من جهته عبر دولة رئيس الوزراء العراقي عن شكره لولي العهد على مشاعره الأخوية الطيبة، مؤكداً حرصه على أهمية العلاقات بين البلدين والدفع بها لمزيد من التعاون.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=382409

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