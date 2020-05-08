تسجيل الدخول
» » مواطنة تطلب تصريح تنقل فتؤمن لها طائرة

مواطنة تطلب تصريح تنقل فتؤمن لها طائرة

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
مواطنة تطلب تصريح تنقل فتؤمن لها طائرة

كل الوطن – الرياض: تفاجأت المواطنة شيماء عبدالمتين بتأمين طائرة طبية لنقل طفلتها ميس من المدينة المنورة إلى مدينة الأمير سلطان للخدمات الإنسانية بالرياض لاستكمال علاجها ، بعد أن تقدمت بطلب تصريح للتنقل البري بالسيارة ، وبعد يوم واحد من إرسال التقارير الطبية لوزارة الصحة ، حيث تعاني ابنتها من تأخر في النمو وضعف في العضلات.

وقالت أم ميس : لم أتوقع سرعة التجاوب ، كنا نسعى للسماح بالسفر برا للرياض ، فتم التواصل مع وزارة الصحة التي تجاوبت معنا وفوجئنا بتأمين طائرة خاصة وسكن خاص ، حيث تم نقلنا من المنزل بسيارة إسعاف إلى طائرة الإخلاء الطبي ، واستمرت العناية والرعاية والاطمئنان حتى وصولنا ، نافية أن يكون لديها أي واسطة ، وأزجت المواطنة شكرها لقيادة المملكة – حفظها الله – التي جعلت صحة وسلامة المواطنين في أعلى سلم أولوياتها ، مشيدة بجهود وزارة الصحة التي حرصت على تقديم الخدمة الطبية مع صعوبة التنقلات وإغلاق الطيران خلال الظروف الحالية.

اقرأ أيضا...
رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=382429

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.