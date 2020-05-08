بالصور.. سيارة ذاتية القيادة توزع الكمامات والقفازات بالإمارات

كل الوطن – الرياض: خصصت وزارة الصحة في الإمارات سيارة ذكية ذاتية القيادة لتوزيع المنتجات الطبية الوقائية، مثل الكمامات والمطهرات والقفازات على سكان مجمع سكني بالشارقة والعمال المتواجدين في المجمع، وذلك بالتعاون مع مركز تعزيز صحة الأسرة بالشارقة وشركة “هواوي” للإلكترونيات.