نجوم الفن .. أروى: هذه حقيقة معرفة الفنانين بمقلب رامز جلال

كل الوطن – نجوم: دافعت الفنانة أروى، عن الفنان المصري رامز جلال، في ظل اتهامه بفبركة مقالب برنامجه (رامز مجنون رسمي)، ومعرفة ضيوفه الفنانين بتفاصيل المقلب مسبقاً قبل تصوير الحلقة.

قالت أروى: (هذا الأمر ليس مضبوط نهائيا، كل من أتوا كان على أساس أنه برنامج حواري خاص بي، ولم يعرف نهائيا أن رامز متواجد).

وعن ما إذا كانت شعرت بالتردد من قبول المشاركة في البرنامج، قالت أروى: (لم أكن متخوفة نهائيا، لأنني أعرف أن هناك الكثير من النجوم سيأتون من أجل اسمي ويحبون برامجي، إلى جانب أنني أعرف أننا سنراضيهم في نهاية الحلقة، ولم يتضايق مني أحد نهائيا بعد المقلب، وكنت متحمسة كثيرا لتلك التجربة).

تابعت: (لم يكن هناك صعوبات، خاصة أن دوري هو استضافة النجوم فقط، وكان التحضير يكون للأسئلة التي نقدمها في أول الحلقة، وهو أمر عادي بالنسبة لي).

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