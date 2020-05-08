بالفيديو.. جسم فضائي محترق يخترق سماء السعودية والكويت

كل الوطن – متابعات: شهدت سماء دولتي السعودية والكويت حدثًا فلكيًا نادرًا ومرعبًا تمثل في اختراق جسم فضائي محترق للغلاف الجوي بالبلدين؛ الأمر الذي وصفه مغردون بـ”نذر يوم القيامة”.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة اختراق كرة نارية ملتهبة للغلاف الجوي والسماء في السعودية الكويت؛ وهو ما أثار الفزع في نفوس من شاهدوا هذه الظاهرة الغريبة.

من جانبه، قال الفلكي السعودي ملهم الهندي على حسابه في “تويتر”: “أخبار عن رؤية جسم ملتهب يسقط من السماء تمت مشاهدته من العراق والكويت وشمال السعودية”.

وأوضح “الهندي”: أن “هيئة الجسم تشير إلى نيزك يحترق في الغلاف الجوي يطلق عليه اسم (كرة نارية) وهي عادة تكون صخور صغيرة بحجم كرة القدم”.

وختم الفلكي السعودي بقوله: إن الكرة النارية التي شوهدت في سماء السعودية والكويت “تتفتت وتتبخر قبل وصولها للأرض ولا أعتقد له علاقة بما تم رؤيته في إندونيسيا”.

جدير بالذكر أن الكرة النارية التي اخترقت سماء السعودية الكويت تزامنت مع مرور نيزك آخر فوق سماء إندونيسيا وتسبب في توهج كبير في السماء.