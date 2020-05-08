الكشف عن القصة الكاملة لفيديو تعذيب قطة بشكل وحشي على يد فتاتين بعد الضجة الكبيرة في مصر

كل الوطن – وسائل إعلام مصرية: حدثت ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، بعد انتشار فيديو على مدار الـ24 ساعة الماضية يظهر لحظة تعذيب قطة بشكل وحشي على يد فتاتين.

الفيديو مش معروف مصدره اي مكان ، اي ان كان مين دول ومنين في اي مكان في العالم لازم نتعلم ونعلم ولادنا الرحمة والاخلاق عشان مايتحولوش لوحوش https://t.co/06LhekFKV2 — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) May 8, 2020

وبدأت الضجة لحظة نشر الفنان المصري محمد هنيدي منشور بصورة القطة، وبدأ الناس يبحثون ويتسألون ماذا حدث لهذه القطة الصغيرة.

في الفيديو، تظهر فتاتان يقمن بتعذيب قطة صغيرة بعد ربطها بخيط والوقوف عليها، الأمر الذي أدى إلى نفوقها.

وباتت وسوم القطة الأكثر تداولا عبر موقع “تويتر”، ومن خلال البحث أكد المغردون أن الفيديو مكانه ماليزيا، وأن الشرطة الماليزية تلقت شكوى ضد الفتاتين ومطالبات بالقبض عليهن وتم بالفعل ذلك.

وقال الفنان محمد هنيدي: “اتربينا من وأحنا صغيرين على حديث وقصة دخول امرأة النار في قطة بسبب أنها حبستها …بس في ناس ولا اتربت ولا تعرف ربنا إنها تعمل في كائن برئ كده”.

القبض على الفتاتين الماليزتين امس بعد انتشار الفيديو ليهم في المنطقة العربية اثناء تعذيبهم لقطة صغيرة

نتمنى يتم عقابهم بشكل يخليهم يخافوا من اي قطة ماشية في الشارع#الرحمة_أولاpic.twitter.com/Mer6o20VYz

— Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) May 8, 2020

وفي تغريدة أخرى قال هنيدي: “القبض على الفتاتين الماليزيتين أمس بعد انتشار الفيديو ليهم في المنطقة العربية أثناء تعذيبهم لقطة صغيرة، نتمنى يتم عقابهم بشكل يخليهم يخافوا من أي قطة ماشية في الشارع”.