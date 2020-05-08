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بارتفاع قياسي حاد.. حصيلة الإصابات بكورونا في قطر تتجاوز الـ20 ألفا

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
بارتفاع قياسي حاد.. حصيلة الإصابات بكورونا في قطر تتجاوز الـ20 ألفا

كل الوطن – روسيا اليوم: شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في قطر اليوم الجمعة، ارتفاعا قياسيا حادا بتسجيل السلطات الصحية 1311 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ويمثل هذا الرقم ارتفاعا ملموسا مقارنة مع إحصاءات يوم أمس في قطر (أي 918 إصابة جديدة)، ويعد ذلك المرة الأولى التي تجاوز يتجاوز فيها عدد الإصابات المسجلة في هذه البلاد خلال 24 ساعة عتبة الألف حالة.

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وأكدت وزارة الصحة القطرية أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي في البلاد بلغ حتى اليوم 20201 حالة، بما في ذلك 17819 مريضا يتلقون العلاج في الوقت الحالي.

ولم تسجل الوزارة وفيات جديدة جراء الوباء خلال آخر 24 ساعة، ولا تزال حصيلة ضحايا كورونا في البلاد على عند مستوى 12 حالة وفاة.

وتماثل 84 مريضا للشفاء من كورونا في قطر خلال اليوم الأخير، ليصبح إجمالي عدد المتعافين 2370 شخصا.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=382469

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