تسجيل (1793) حالة كورونا جديدة … ووصول المتعافين إلى (7798)

كل الوطن- متابعات- فريق التحرير : أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالات إصابة جديدة بكورونا بلغت (1793)، ليصل العدد الإجمالي إلى (33731)، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (25714) حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (145) حالة حرجة.

وأفاد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للصحة الدكتور محمد العبدالعالي في المؤتمر الصحافي الذي يلي أعمال اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا، أن الحالات المسجلة اليوم وعددها (1793) منها 25% من الحالات تعود لسعوديين و75% لغير سعوديين، و17% من الحالات لإناث، و83% لذكور.

وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 2%، والأطفال 5%، والبالغون 93%, بينما وصل عدد المتعافين -ولله الحمد- إلى (7798) حالة، فيما بلغ عدد الوفيات (219) حالة.

وشدد الدكتور العبدالعالي على من هم من كبار السن ويتجاوزون الـ65 عاماً أو من يعانون من أمراض مزمنة والفئات الأكثر خطورة ممن لديهم مشاكل في المناعة، بأهمية عدم الخروج أو التسوق في الأوقات المسموح لهم فيها بالخروج؛ لكونهم الأكثر عرضة لانتقال العدوى لهم بخلاف غيرهم، وأن يقللوا من حركتهم، مع البقاء جلّ وقتهم في المنازل، وينيبون غيرهم للتسوق، مع مراعاة الابتعاد عن الأماكن المزدحمة، وترك مسافة بينهم وبين الآخرين، مع تغطية الفم والأنف باستعمال الكمامة القماشية للحفاظ على منع الرذاذ بينه وبين الآخرين، والمداومة على غسل اليدين باستمرار وتعقيمهما وعدم ملامسة الأسطح، واستخدام البطاقات لا الأوراق النقدية خلال دفع القيمة.

وذكر متحدث الصحة الفئات التي يجب أن تكون أكثر حذراً من التعرض للإصابة بالفيروس؛ كونهم في حالة الإصابة -لا قدر الله- ستكون آثاره عليهم أشد وأكثر خطورة، وهم من يعانون من أمراض مزمنة كالسكري وأمراض القلب أو صعوبات التنفس والأمراض المتعلقة بالجهاز التنفسي الناتجة عن التدخين، والسمنة المفرطة، بالإضافة إلى من يعانون من مشاكل في مناعة الجسم واضطراباتها ومن يتناولون الأدوية التي تؤثر على مستويات المناعة، والمصابين بأمراض الأورام ويتلقون العناية بالعلاجات الكيميائية، أو فشل بعض الأعضاء في الجسم، والسيدات الحوامل, ناصحاً إياهم بتناول الأدوية والالتزام بإرشادات الأطباء والفحوصات المنزلية، والبقاء في المنزل والالتزام بالتباعد بالمسافات الآمنة التي تحميهم من انتقال العدوى.

وجدّد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة.