الكويت تفرض حظرا شاملا على البلاد بداية من الأحد حتى نهاية مايو

جاء ذلك ضمن الإجراءات التي تتخذھا الدولة لمجابھة تداعیات انتشار عدوى فیروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفید-19”.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، بأن مجلس مجلس الوزراء الكویتي، قرر فرض حظر شامل للتجول في جمیع أرجاء البلاد على أن یدخل حیز التنفیذ بحلول الساعة الرابعة من عصر یوم الأحد المقبل الموافق 10 مایو الجاري حتى السبت الموافق ال30 من الشھر نفسه.

جاء ذلك ضمن الإجراءات التي تتخذھا الدولة لمجابھة تداعیات انتشار عدوى فیروس كورونا المستجد المسبب لمرض ”

كوفید-19″.

ونشر طارق المزرم، رئیس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي للحكومة، تغریدة عبر حساب (مركز التواصل الحكومي) على “تویتر”، قال خلالها “إن القرار جاء بناء على توصیات الصحیة في البلاد”.

يشار إلى أن وزارة الداخلية الكويتية، نشرت مساء الثلاثاء الماضي، مقطع فيديو يظهر مغادرة مصريين من المخالفين لشروط الإقامة في البلاد وذلك بعد احتجاجات شهدتها معسكرات إيواء مخالفين للإقامة، وسط التحديات التي تواجهها الدولة في مواجهة فيروس كورونا.

غادر مطار الكويت الدولي يوم أمس ما يقارب 600 مسافر مصري من الحالات الإنسانية من النساء والأطفال كأولوية، بالإضافة لمواطنين مصريين من مخالفي قانون الإقامة على متن الخطوط الجوية المصرية، حيث ستضمن 32 رحلة جوية نقل جميع العالقين من مخالفي الإقامة المصريين تباعا خلال الأيام المقبلة، بحسب ما نقلت صحيفة “الأنباء” الكويتية.