جدل على مواقع التواصل بعد العثور على “طائر أبابيل” في الجزائر (فيديو)

كل الوطن- وكالة الأنباء الجزائرية : عثر أحد سكان مدينة الشلف الجزائرية اليوم الخميس، على طائر ينتمي لفصيلة السماميات أو ما يعرف بـ”طيور الأبابيل”، قبل أن يسلمه لهيئة حراسة الغابات التي عاينته ووضعته تحت الحماية.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن المسؤول بالهيئة محمد بوغالية قوله، إن “أحد المواطنين قد سلم لمحافظة الغابات طائرا من فصيلة السماميات، عثر عليه اليوم الخميس، حيث تمت معاينته ووضعه تحت الحماية، خاصة أن هذه الفصيلة تعد نادرة وجديرة بالبحث والاهتمام”.

وأضاف بوغالية أن الطائر الذي عاينه خبراء مختصون في حماية أصناف الطيور في “حالة جيدة”، في حين لم تعرف الأسباب التي أدت إلى سقوطه على سطح الأرض وهو الطائر الذي يعيش بالمرتفعات والأعالي.

وأشاد بوغالية “بالوعي البيئي لدى هذا المواطن”، الذي اتصل مباشرة بمصالح الغابات وقام بتسليمه إليها، آملا أن تتظافر جهود الجميع في سبيل المحافظة على هكذا أصناف نادرة من الطيور والمساهمة بذلك في الحفاظ على التوازن الإيكولوجي.

من جانبه أوضح رئيس مصلحة حماية النباتات والحيوانات محمد عروس، أن “هذا الطائر ذكر يبلغ طوله حوالي 16 سم وذو أجنحة طويلة مسرحة إلى الخلف على شكل هلالي ولديه مخالب، لونه بني مع مساحات رمادية وذيل متشعب وقصير، وهي خصائص طير الأبابيل الذي ينتمي لفصيلة السماميات”.

في المقابل، قال خبراء طيور في مجموعات على “فيسبوك” إن الطائر المذكور ليس نادرا، وأن الأمر يتعلق بطائر السمامة الأسود الشائع جدا في الجزائر بين شهري أبريل وسبتمبر.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية