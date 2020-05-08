تسجيل الدخول
» » مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية في الضفة الغربية وقطاع غزة

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية في الضفة الغربية وقطاع غزة

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 32 ثانيةآخر تحديث : منذ 32 ثانية
مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية في الضفة الغربية وقطاع غزة

كل الوطن – واس: واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، توزيع السلال الغذائية الرمضانية على الأسر المتعففة والأكثر احتياجًا في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية.

وجرى توزيع 1,705 سلال غذائية رمضانية استفاد منها 8,525 فرد، منها 440 سلة غذائية في محافظة سلفيت، و390 سلة غذائية في محافظة طولكرم، و350 سلة غذائية في محافظة قلقيلية، و525 سلة غذائية في محافظة غزة.

اقرأ أيضا...

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للشعب الفلسطيني الشقيق خلال شهر رمضان المبارك.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=382503

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.