مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية في الضفة الغربية وقطاع غزة

كل الوطن – واس: واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، توزيع السلال الغذائية الرمضانية على الأسر المتعففة والأكثر احتياجًا في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية.

وجرى توزيع 1,705 سلال غذائية رمضانية استفاد منها 8,525 فرد، منها 440 سلة غذائية في محافظة سلفيت، و390 سلة غذائية في محافظة طولكرم، و350 سلة غذائية في محافظة قلقيلية، و525 سلة غذائية في محافظة غزة.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للشعب الفلسطيني الشقيق خلال شهر رمضان المبارك.