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بسمة وهبة تنفعل على الهواء: النهارده من أسوأ الأيام

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 41 ثانيةآخر تحديث : منذ 41 ثانية
بسمة وهبة تنفعل على الهواء: النهارده من أسوأ الأيام

كل الوطن – متابعات: قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن اليوم من أسوأ الأيام بخصوص المصابين بفيروس كورونا، مؤكدة أن اليوم تم تسجيل 393 حالة إيجابية.

وأضافت بسمة وهبة خلال تقديمه برنامج ” كل يوم” المذاع على قناة “أكسترا نيوز”، أن عدد المصابين بمصر وصل اليوم لـ 7981 حالة، والدولة تناشد المواطنين بالالتزام بالتعليمات والأغلبية لا يلتزمون.

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وأشارت بسمة وهبة إلى أن “هو فى حد قال للناس إن كورونا واخده اجازة الفترة دى والناس متواجده فى الشارع بأعداد كبيرة”.

ولفتت بسمة وهبة إلى أن التزام المواطنين بالجلوس فى البيت وعدم الاختلاط سيقلل من عدد الإصابات والوفيات.

وأوضحت بسمة وهبة، أن الأعداد كل يوم فى زيادة والجميع عليه ان ينتبه.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=382507

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