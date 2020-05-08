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وفاة نجم سابق لكرة القدم الأرجنتينية بعد اعتداء بهدف سرقة دراجته (صور)

كل الوطن - فريق التحرير
منوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 29 ثانيةآخر تحديث : منذ 29 ثانية
وفاة نجم سابق لكرة القدم الأرجنتينية بعد اعتداء بهدف سرقة دراجته (صور)

كل الوطن – وكالات: توفي لاعب كرة القدم السابق توماس كارلوفيتش، الذي صنف كواحد من أفضل اللاعبين الأرجنتينيين في التاريخ، والبالغ 74 عاما إثر اعتداء تعرض له لسرقة دراجته.
وكان كارلوفيتش قد أودع وحدة العناية المركزة ودخل في غيبوبة بعدما تلقى ضربة على رأسه من شاب سرق دراجته أمس الأول في مدينة روزاريو (مسقط رأسه)، قبل أن يرحل عن هذه الدنيا اليوم الجمعة.

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وقال إدواردو بولفوني، رئيس نادي سنترال كوردوبا الذي كان اللاعب رمزا له، في تصريحات صحفية بعد إعلان وفاة كارلوفيتش: “لقد كان رمزا لنا. لقد تأثرنا للغاية اليوم. لا زلت كلما أذهب لملاعب كرة القدم في بوينوس آيرس يسألونني عنه بسبب أشياء فعلها منذ 40 عاما مضت. حقيقة استحق أن يتحول لأسطورة”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=382513

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