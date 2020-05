وفاة نجم سابق لكرة القدم الأرجنتينية بعد اعتداء بهدف سرقة دراجته (صور)

كل الوطن – وكالات: توفي لاعب كرة القدم السابق توماس كارلوفيتش، الذي صنف كواحد من أفضل اللاعبين الأرجنتينيين في التاريخ، والبالغ 74 عاما إثر اعتداء تعرض له لسرقة دراجته.

وكان كارلوفيتش قد أودع وحدة العناية المركزة ودخل في غيبوبة بعدما تلقى ضربة على رأسه من شاب سرق دراجته أمس الأول في مدينة روزاريو (مسقط رأسه)، قبل أن يرحل عن هذه الدنيا اليوم الجمعة.

Former Argentine soccer player 'Trinche' Carlovich dies after being assaulted



Former soccer player Tomás Felipe 'el Trinche' Carlovich, who is considered by some soccer legends as one of the best Argentine players in history, died this Friday at the age of 74 pic.twitter.com/mWqHnZGWbU