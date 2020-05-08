مرتضى منصور يلغي عقوبة نجم الزمالك بعد أن أسقط رامز جلال في بركة المياه (فيديو)

كل الوطن – وكالات: أعلن مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك المصري اليوم الجمعة، إلغاء الغرامة الموقعة على طارق حامد نجم “القلعة البيضاء” بعد بث حلقة اللاعب في برنامج المقالب “رامز مجنون رسمي”.

وجاء الإبلاغ عن إلغاء العقوبة عبر صفحة منصور الرسمية في “فيسبوك” بعد بث الحلقة التي “لقن فيها طارق حامد المجنون رامز درسا في رجولة الزمالكاوية” حسب قول رئيس “القلعة البيضاء”.

وقام حامد البالغ 31 عاما باسقاط رامز ومساعده في بركة المياه بنهاية الحلقة.

وكان منصور قد وقع في وقت سابق عقوبة مالية على طارق حامد بقيمة 500 ألف جنيه مصري بسبب مشاركته في برنامج رامز جلال الذي يعرض حاليا في رمضان.

وتدور فكرة البرنامج على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم المغنية اليمنية أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ولاقى البرنامج الذي يحظى بأعداد مشاهدة كبيرة، الكثير من الانتقادات، كما تم تقديم بلاغ ضد البرنامج بتهمة “تحريضه على العنف والبلطجة والتنمر”.