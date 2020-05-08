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ترامب والملك سلمان يبحثان هاتفيا تطورات فيروس كورونا وإعادة تنشيط الاقتصادات العالمية

كل الوطن - فريق التحرير
2020-05-08T23:25:41+03:00
2020-05-08T23:29:35+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 6 دقائقآخر تحديث : منذ 6 دقائق
ترامب والملك سلمان يبحثان هاتفيا تطورات فيروس كورونا وإعادة تنشيط الاقتصادات العالمية

كل الوطن – وكالات: أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اتصالا هاتفيا بحثا فيه عددا من المواضيع، بينها تطورات وباء كورونا وإعادة تنشيط الاقتصادات العالمية.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=382519

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