ترامب والملك سلمان يبحثان هاتفيا تطورات فيروس كورونا وإعادة تنشيط الاقتصادات العالمية

كل الوطن – وكالات: أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اتصالا هاتفيا بحثا فيه عددا من المواضيع، بينها تطورات وباء كورونا وإعادة تنشيط الاقتصادات العالمية.