“مدني المدينة” يحذر من تقلبات جوية على مدى خمسة أيام

كل الوطن – الرياض: دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر لحالة عدم الاستقرار في الطقس التي تتأثر بها بعض محافظات المنطقة ، وأوضح المتحدث الإعلامي بمديرية المنطقة النقيب عبدالعزيز بن سعيد الزهراني أنه بناء على ما ورد من توقعات ومعلومات من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فإن أجواء المملكة تتأثر بحالة عدم استقرار على بعض المناطق منها منطقة المدينة وبعض محافظاتها التي تشمل المهد – وادي الفرع – الحناكية – خيبر – العلا – العيص من صباح غد السبت حتى يوم الأربعاء القادم 20/9/1441هـ ، مفيدا أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة قد تصحب بتساقط للبرد ورياح نشطة ، داعيا جميع المواطنين والمقيمين بالمنطقة إلى أخذ الاحتياطات في حال هطول الأمطار والسيول .

وأكد الزهراني أن المديرية اتخذت الإجراءات الاحترازية كافة لمواجهة الحالة والاستعداد والتهيؤ والجاهزية لفرق الدفاع المدني لتقديم الخدمات كافة من خلال الرقم 998 والتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني للقيام بمهامها وتطبيق خطط المواجهة متى ما استدعت الحالة ، مشددا على الدور الكبير والمهم والمطلوب من أفراد المجتمع في الالتزام بتعليمات الدفاع ومتابعة الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني www.998.gov.sa أو عن طريق حساباتها الرسمية على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي .