بريطانيا.. 626 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 31 ألفا و241

كل الوطن – الاناضول: أعلن وزير البيئة البريطاني جورج يوستيس، الجمعة، ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 31 ألفا و241، إثر تسجيل 626 وفاة.

وفي مؤتمر صحفي، لفت يوستيس إلى ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 211 ألف و364، إثر تشخيص 4 آلاف و649 حالة جديدة.

وأشار إلى إجراء 97 ألفا و29 فحصا للكشف عن الفيروس، مما يرفع إجمالي الفحوص إلى مليون و631 ألف و561.

وتتصدر بريطانيا قائمة الدول الأوروبية من حيث عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا، وتحل في المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة.

وإجمالا أصاب الفيروس، حتى مساء الجمعة، أكثر من 3 ملايين 971 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 273 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و370 ألفا، وفق موقع “worldometer” المختص برصد ضحايا الفيروس.