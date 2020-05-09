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الفنان المصري محمد رمضان يوجه رسالة إلى ملك المغرب

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
الفنان المصري محمد رمضان يوجه رسالة إلى ملك المغرب

كل الوطن – وكالات مصرية + محمد رمضان إنستغرام: وجه الفنان المصري محمد رمضان رسالة إلى العاهل المغربي محمد السادس أعرب خلالها عن تمنياته له “بدوام الصحة والعافية والسعادة”.

وعلق رمضان على صورة نشرها على صفحته على “إنستغرام” تجمعه مع ملك المغرب قائلا: “جلالة الملك محمد السادس كل عام وأنت والشعب المغربي بخير، تمنياتي لك من الله بموفور الصحة”.

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وأضاف رمضان: “كنت أحب المغرب وشعبها بعد معرفة جلالتك وكرم ضيافتك وتواضعك وحبك لبلدي مصر.. أصبحت عاشقا للمغرب ولشعبها”.

وتابع: “ملحوظة هذه الصورة قبل أزمة كورونا”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=382554

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