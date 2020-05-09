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1251 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا و147 حالة وفاة

كل الوطن - فريق التحرير
2020-05-09T13:45:01+03:00
2020-05-09T13:46:55+03:00
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
1251 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا و147 حالة وفاة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم السبت ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 168551 حالة بعد تسجيل 1251 إصابة جديدة.

كما ارتفعت الوفيات إلى 7369، بعد تسجيل 147 حالة جديدة.

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وكانت الحكومة المركزية وسلطات الولايات الألمانية قد اتفقت يوم الأربعاء، على تمديد إجراءات التباعد الاجتماعي حتى 5 يونيو، للمساعدة في مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وتعتبر ألمانيا سادس أكبر بؤرة للوباء في العالم، لكن نسبة الوفيات فيها منخفضة مقارنة مع معظم الدول المتضررة الأخرى.

المصدر: رويترز

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=382560

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