“الصحة”: 1704 إصابة جديدة بـ “كورونا”.. وإجمالي المتعافين يصل 10144

كل الوطن – الرياض: أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمستجدات كورونا في المملكة عن تسجيل (1704) إصابة جديدة اليوم السبت، ليصل إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد 37136 حالة، بينها 26753 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة ونحمد الله أن معظمها حالات مستقرة، منها 140 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة والمركزة.

وأشار إلى تسجيل 1024 حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا المستجد، ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 10144 حالة، وتسجيل 10 وفيات جديدة ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 239 شخصًا.