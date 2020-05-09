غادة عبد الرازق ليست وحدها من تزوجت 12 مرة.. فمن دخل هذا النادي قبلها؟

كل الوطن – النهار + روسيا اليوم: فتح إعلان الفنانة المصرية غادة عبد الرازق عن زواجها للمرة الـ12 من هيثم زنيتا، مدير تصوير مسلسلها “سلطانة المعز”، باب الأسئلة عن تعدد زيجات الفنانين عامة والفنانات العربيات خاصة.

ويعد الزواج الثاني عشر لغادة عبد الرازق التي سبق أن كشفت أنها تزوجت 11 مرة من قبل، وكان أول زواج لها في عمر 17 عاما أنجبت منه ابنتها روتانا، صار السؤال عن العلاقات الغرامية التي تنتهي بالزواج للفنانات على كل شفة ولسان في الشارع العربي.

فالفنانة غادة عبد الرزاق ليست وحدها كثيرة الزيجات، بل هي انضمت إلى قائمة من الفنانات اللواتي رفعن شعار “زيجة واحدة لا تكفي”، حيث تعد أبرزهن الفنانة والراقصة المصرية الراحلة تحية كاريوكا التي تزوجت 14 مرة.

كما أن الراقصة والفنانة المصرية نجوى فؤاد وصل عدد زيجاتها إلى 12، منهم الموسيقي أحمد فؤاد حسن، والفنان أحمد رمزي، والفنان كمال نعيم، ورجل الأعمال فائز طراد، وسامي المهندس واللبناني سامي الزغبي مدير فندق شيراتون القاهرة، ورجل الأعمال الكويتي محمد الملا.

أما الفنانة سهير رمزي فقد تزوجت 9 مرات من بينهم الفنان إبرهيم خان، والراحل سيد متولي رئيس نادي المصري البورسعيدي، ورجل الأعمال الخليجي محمد الملا، والملحن حلمي بكر، والممثل محمود قابيل، ورجل الأعمال السوري زكريا بكار، والفنان فاروق الفيشاوي.

الشحرورة والمطربة اللبنانية الراحلة صباح، اشتهرت أيصا بكثرة زيجاتها ووصل عدد أزواجها إلى 9 من بينهم نجيب شماس والد ابنها الدكتور صباح شماس وعازف الكمان المصري أنور منسي وهو والد ابنتها هويدا، والمذيع المصري أحمد فراج والفنان رشدي أباظة والفنان يوسف شعبان والنائب يوسف حمود، ووسيم طبارة، وفادي لبنان الذي يصغرها بسنوات وسنوات وقضت معه 17 عاما.

السندريلا الراحلة سعاد حسني اشتهرت أيضا بكثرة زيجاتها حيث تردد زواجها من الفنان عبد الحليم حافظ رغم عدم تأكيده، بينما تزوجت من المصور والمخرج صلاح كريم وعلي بدرخان وزكي عبد الوهاب وكان زواجها الأخير من كاتب السيناريو ماهر عواد الذي توفيت وهي على ذمته.

والفنانة المصرية الراحلة مريم فخر الدين تزوجت 4 مرات من المخرج محمود ذو الفقار وأنجبت منه ابنتها إيمان، ثم الدكتور محمد الطويل وأنجبت منه ابنها أحمد، والمطرب السوري فهد بلان وشريف الفضالي.