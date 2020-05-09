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القبض على مواطنين اثنين تورطا بسرقة 15 مركبة في الرياض

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 12 ثانيةآخر تحديث : منذ 12 ثانية
القبض على مواطنين اثنين تورطا بسرقة 15 مركبة في الرياض

كل الوطن – واس: صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت – بفضل من الله – عن القبض على (مواطِنَينْ في العقدين الرابع والسادس من العمر) ، تورطا وأقرا بسرقة 15 مركبة، حيث تم استرداد جميع المركبات المسروقة لأصحابها، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة ، لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=382591

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