ممثلة بريطانية تصدم معجبيها: تمنيت موت جونسون بكورونا!

كل الوطن – ميرور: أثارت الممثلة البريطانية الشهيرة ميريام مارغوليس ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن قالت إنها كانت تتمنى موت رئيس الوزراء بوريس جونسون بكورونا.

وقالت الممثلة أثناء استضافتها في أحد البرامج الكوميدية عبر الفيديو: “تمنيت موته (جونسون)، ولكنني أدركت بعدها أنني بفعلي هذا سأتحول إلى شخص سيء، لهذا تراجعت وتمنيت أن تتحسن صحته، وهو ما تحقق لاحقا”.

وأضافت: “صحته تحسنت، لكنه لم يتحسن كإنسان، وأنا أفضل الخيار الأخير”.

واستنكر العديد من المغردين تصريحات الممثلة، وقالوا إن تمني موت شخص أمر فظيع وإن اختلفنا معه.

واشتهرت مارغوليس بدورها في سلسلة أفلام “هاري بوتر” التي حققت نجاحا غير مسبوق.

يذكر أن جونسون أصيب بفيروس كورونا المستجد وخضع للعلاج في وحدة للعناية المركزة قبل أن يتماثل للشفاء ويستأنف مهامه.