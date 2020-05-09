تسجيل الدخول
» » الصحة المصرية: تسجيل 488 إصابة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة

الصحة المصرية: تسجيل 488 إصابة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليكورونا.. على مدار الساعة
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 9 ثوانيآخر تحديث : منذ 9 ثواني
الصحة المصرية: تسجيل 488 إصابة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة

كل الوطن – روسيا اليوم: أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، اليوم السبت، تسجيل 488 إصابة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة، ليصبح عدد المصابين 2476 حالة.

وأشار خالد مجاهد مستشار وزارة الصحة المصرية، إلى خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 2002 حتى اليوم.

اقرأ أيضا...

وأوضح أن عدد الحالات، التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ2002 المتعافون.

وأضاف أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة، لافتا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وذكر مجاهد، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في مصر حتى اليوم، بلغ 8964 حالة، و514 حالة وفاة.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=382605

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.