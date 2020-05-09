شاهد.. متطوع يعتدي بالضرب على وافد جاء للحصول على وجبة إفطار في الكويت (فيديو)

كل الوطن – متابعات: ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بسبب مقطع فيديو، يظهر لحظة اعتداء أحد المنظمين بالكويت على وافد عندما جاء للحصول على وجبة إفطار بمنطقة المهبولة.

ويظهر في مقطع الفيديو تعدي المتطوع بالضرب على الوافد، فيما لم يتدخل أحد من الموجودين بجواره ليفصل بينهما ، كما يظهر عدد كبير من الوافدين يقفون في صفوف طويلة في انتظار الحصول على وجبة الإفطار.

إلا أن الفيديو لم يكشف السبب الذي أدى إلى قيام المتطوع بهذا الفعل.