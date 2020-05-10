غرامات على سائقي تطبيقات التوصيل المخالفين لتعليمات السلامة بتبوك

كل الوطن – الرياض: كثفت أمانة منطقة تبوك بالتعاون مع الجهات الأمنية الرقابة على سائقي التطبيقات الإلكترونية بالمنطقة للتأكد من تطبيقهم والتزامهم باشتراطات الصحة والسلامة لنقل الطلبات الغذائية لضمان وصولها بطريقة آمنة وصحية للمستهلكين، وتشديد الرقابة على تصاريح سلامة قائد المركبة من الفيروس ونظافة المركبة وتوافر الاشتراطات اللازمة في الغذاء الذي يتم نقله، والتفاعل مع الإجراءات الصحية والاحترازية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية المكونة من إدارة صحة البيئة والجهات الأمنية تقف ميدانيًّا وقت منع التجول للكشف على جميع سيارات توصيل الأغذية من الشركات أو المطاعم ، للتأكد من التزامهم بالتقيد بالمتطلبات الصحية والوقائية من لبس القفازات والكمامات، مشيرةً إلى تركيز وجود هذه النقاط بالمناطق التي تنتشر بها المطاعم لعبور عدد كبير من مقدمي خدمات التوصيل المنزلي، حيث رصدت بعض المخالفات تجاه مقدمي خدمات التوصيل المنزلي وتطبيقهم المخالفات والجزاءات التي وصلت لـ 21 مخالفة صدرت ضمن هذه اللائحة، فيما تم رصد تطبيق العديد من مقدمي التوصيل للإجراءات الصحية وهو ما يدل على الوعي الصحي لديهم ولدى المنشآت الغذائية.