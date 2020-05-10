بالفيديو.. الممثل السعودي عبد الله الجميري يعلن إصابة 13 فردا من عائلته بفيروس كورونا

كل الوطن – روسيا اليوم – متابعات: كشف الممثل السعودي عبد الله الجميري، عن إصابة 13 فردا من عائلته بفيروس كورونا المستجد، منهم والدته وجده وأطفال رضع، لا تزيد أعمارهم عن شهرين.

وقال الجميري خلال مداخلة هاتفية عبر “روتانا خليجية” إنه الآن بخير، وأن نتيجة التحاليل أكدت سلبية حالته من فيروس كورونا، وأنه حاليا تحت الحجر الصحي، وفقا لنصيحة الأطباء.

وأوضح الجميري أن القصة بدأت عقب زيارة والدته جده المريض بالقلب البالغ من العمر 90 عاما.

وتابع: “بعد إصابة الوالدة عزلت نفسها، وأنتظر الآن نتيجة المسحة الثانية للتأكد من خلوها من كورونا”. ونصح الجميري السعوديين والعرب عموما، بالقول: “أمك لا يجيها المرض بسببك، أبوك لا يجيه المرض بسببك، الألم النفسي هنا أشد من المرض نفسه، وخذوني عبرة”.