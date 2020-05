“الجنائية الدولية”: التحقيق بشأن فلسطين لن يتأثر بحملات التشويه الإسرائيلية

كل الوطن – وكالات: أكدت المحكمة الجنائية الدولية “أن حملات التشويه التي تستهدف المحكمة حول حياديتها من خلال الأنباء المتداولة في الإعلام الإسرائيلي، لن تؤثر على مجريات التحقيق بشأن فلسطين”.

وأوضحت المدعية العامة في المحكمة فاتو بنسودا في بيان نشرته عبر “تويتر”، أن المحكمة تجري تحقيقها بشأن فلسطين بشكل محايد ومستقل، مؤكدة أن الادعاءات التي تفيد بعكس ذلك لا أساس لها، وأنها ستواصل عملها، متمسكة بنظام روما الأساسي.

#ICC Prosecutor #FatouBensouda: misinformation and smear campaigns do not change facts about the conduct of my Office’s work concerning the situation in #Palestine ⬇ pic.twitter.com/1EKA7bcY4K