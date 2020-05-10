كل الوطن – وكالات: في قفزة كبيرة.. الكويت تسجل اليوم 1065 إصابة جديدة بكورونا والحصيلة تقترب من 9 آلاف.
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد، عن تسجيل 1065 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصل الحصيلة إلى 8688 حالة.
كل الوطن – وكالات: في قفزة كبيرة.. الكويت تسجل اليوم 1065 إصابة جديدة بكورونا والحصيلة تقترب من 9 آلاف.
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد، عن تسجيل 1065 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصل الحصيلة إلى 8688 حالة.
المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=382658