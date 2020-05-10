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» » في قفزة كبيرة.. الكويت تسجل اليوم 1065 إصابة جديدة بكورونا والحصيلة تقترب من 9 آلاف

في قفزة كبيرة.. الكويت تسجل اليوم 1065 إصابة جديدة بكورونا والحصيلة تقترب من 9 آلاف

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 38 ثانيةآخر تحديث : منذ 38 ثانية
في قفزة كبيرة.. الكويت تسجل اليوم 1065 إصابة جديدة بكورونا والحصيلة تقترب من 9 آلاف

كل الوطن – وكالات: في قفزة كبيرة.. الكويت تسجل اليوم 1065 إصابة جديدة بكورونا والحصيلة تقترب من 9 آلاف.

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد، عن تسجيل 1065 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصل الحصيلة إلى 8688 حالة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=382658

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