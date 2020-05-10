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“الصحة السعودية”: 1912 إصابة جديدة بـ “كورونا” في المملكة

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
“الصحة السعودية”: 1912 إصابة جديدة بـ “كورونا” في المملكة

كل الوطن – الرياض: أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمستجدات كورونا في المملكة عن تسجيل (1912) إصابة جديدة اليوم الأحد، ليصلإجمالي الإصابات إلى 39048 حالة، وعدد الحالات النشطة 27345 حالة منها 143 في حالة حرجة.

وأشار إلى تعافي 1313 حالة ليصل إجمالي الحالات المتعافية من كورونا في المملكة إلى 11457، وتسجيل 7 حالات وفاة جديدة بكورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 246، ونوه د. العبدالعالي إلى أن 35% كانت نسبة انتشار فيروس كورونا في الحالات الجديدة المسجلة بين المواطنين، فيما سجل في جنسيات متعددة أخرى في 65% من الحالات.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=382664

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