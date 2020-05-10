توجيه جديد من السيسى بشأن فيروس “كورونا”

كل الوطن- متابعات- الاهرام المصرية: وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالمتابعة الدقيقة ودراسة الموقف بانتظام فيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، ولصون مكتسبات الإصلاح الاقتصادي.

وحسب صحيفة “الأهرام” المصرية، “اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع رئيس الوزراء ووزير المالية ونائبي وزير المالية للسياسات المالية وللخزانة العامة”.

وقالت الصحيفة إن “الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالي حتى نهاية شهر إبريل/ نيسان 2020، في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء علامي (جائحة)”.

ووجه الرئيس المصري “بالمتابعة الدقيقة ودراسة الموقف بانتظام فيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض “كوفيد – 19″، للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، ولصون مكتسبات الإصلاح الاقتصادي”.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الأحد، تسجيل 436 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا المستجد و 11 حالة وفاة، مشيرة إلى خروج 73 من المصابين من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة حتى اليوم.