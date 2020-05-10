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الصين ترفع درجة التأهب في إحدى مدنها وسط مخاوف من موجة كورونا ثانية

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : منذ 3 دقائق
الصين ترفع درجة التأهب في إحدى مدنها وسط مخاوف من موجة كورونا ثانية

كل الوطن- وكالات :  تواجه الصين موجة محتملة ثانية لتفشي فيروس كورونا المستجد، بعد أن أعلنت الأحد رصد 14 إصابة بالمرض بينها 11 في مدينة شولان التي صنفت منطقة عالية الخطورة مع عودة الوباء.

ورفعت سلطات مقاطعة جيلين درجة التأهب في مدينة شولان من المنخفضة إلى المتوسطة عقب تأكيد إصابة امرأة في 7 مايو.

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ورفع المسؤولون المحليون تصنيف شولان من المتوسط إلى عالي الخطورة إثر تأكيد 11 إصابة جديدة في 9 مايو، جميعهم من أفراد أسرة المرأة المصابة ومخالطيها.

وقالت المتحدثة باسم لجنة الصحة الوطنية، مي فين، الأحد: “بالتوافق مع مقاييس الدولة لتصنيف الأوضاع الوبائية، ترفع مقاطعة جيلين مستوى الخطر الوبائي في مدينة شولان من المتوسط إلى المرتفع”.

وأوضحت حكومة جيلين أن شولان عززت إجراءات مكافحة الفيروس بما فيها إغلاق المجمعات السكنية وحظر التنقل غير الضروري وإغلاق المدارس.

وذكرت لجنة الصحة الصينية الأحد، أنها سجلت 14 حالة جديدة في البر الرئيسي الصيني، ما يمثل أكبر معدل منذ 28 أبريل.

وسجلت بين الإصابات الجديدة أول حالة منذ 35 يوما في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي وسط البلاد، حيث ظهر المرض في أواخر العام الماضي.

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المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=382691

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