مكة المكرمة – واس : تشهد طرق وشوارع العاصمة المقدسة جهودا مكثفة من رجال الأمن لتطبيق أمر منع التجول من خلال انتشارهم ووجودهم في مختلف شوارع وميادين ومداخل ومخارج العاصمة المقدسة وحول المسجد الحرام ضمن الخطط الداعمة والإجراءات الاحترازية الإضافية للتخفيف من آثار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والحد من انتشاره وسط خلو الشوارع من السيارات والمارة عدى المصرح لهم.

ويتميز رجال الأمن العام بالأخلاق الفاضلة والسلوك الحميد مع حسن في التعامل مع المواطنين والمقيمين كما يتميزون بالحزم الكامل في تطبيق قرارات وأوامر الدولة -أيدها الله- الهادفة إلى حماية المواطن والمقيم من فيروس كورونا.

وقد واكبت عدسة وكالة الأنباء السعودية “واس” قوات الأمن في النقاط والمواقع الموجودين بها في مكة المكرمة وهم يواصلون جهودهم في تنفيذ منع أمر التجول للمحافظة على أمن المواطن والمقيم والسهر على راحتهم.

وأكد عدد من المواطنين والمقيمين لـ واس ثقتهم الكاملة برجال الأمن في الحفاظ على الأمن و الاستقرار الذي يتيح لكل فرد الراحة والاطمئنان في ظل الظروف الراهنة من انتشار فيروس كورونا.

وقال سعيد المقعدي :إن رجال أمننا البواسل يستحقون التقدير والاحترام نظير مايبذلونه من جهود مخلصة في الحفاظ على أمن المواطن والمقيم وتطبيق أمر منع التجول بكل حزم حفاظا على صحة الجميع -سائلا الله تعالى- لهم التوفيق والسداد وأن يجزيهم خير الجزاء.

من جانبه أكد خاتم الزهراني أن رجال الأمن يتميزون بأخلاق كريمة نابعة من أنفس امتلأت إيمانا وحبا لدينهم ومليكهم ووطنهم وقد أظهرت هذه الأزمة معدنهم الأصيل الطيب من خلال تعاملهم الراقي مع المواطن والمقيم على حد سواء من خلال السهر على راحتهم وتسهيل مرور المركبات التي تقدم الخدمات لهم في جميع الأوقات وتنفيذ أمر منع التجول بكل اقتدار وحزم.

وأشار المقيم رمضان محمود من جمهورية مصر العربية أن جميع الجهات الأمنية تواصل انتشارها الواضح في كل مكان على امتداد مكة المكرمة وهو أمر يبعث في النفوس الراحة والاطمئنان وقال: إننا لانشعر بالفرق بين المقيم والمواطن السعودي فالكل سواء تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- الذي أعطى أوامره بعلاج المواطنين والمقيمين من فايروس كورونا بالمجان وهو أمر لم يحدث في أي دولة من دول العالم فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين كل الخير وجعل مايقدمه في موازين حسناته إنه سميع مجيب.

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