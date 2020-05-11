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شركة أرامكو السعودية تعلن تخفضيات كبيرة في أسعار البنزين

كل الوطن- فريق التحرير
2020-05-11T02:47:54+03:00
2020-05-11T03:55:20+03:00
أخبار المناطقمحليات
كل الوطن- فريق التحريرمنذ ساعة واحدةآخر تحديث : منذ ساعة واحدة
شركة أرامكو السعودية تعلن تخفضيات كبيرة في أسعار البنزين

كل الوطن-  وكالات:  أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الاثنين، عن تخفيض أسعار الوقود، حيث وصلت التخفيضات إلى ما يقارب 50%.

وبحسب أرامكو، جاءت الأسعار المحدثة للبنزين  ابتداء من، اليوم الاثنين 11 مايو/أيار 2020، والتي أظهرت انخفاضا يصل إلى حوالي 50% خلال شهر مايو الحالي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.

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وبلغ سعر “بنزين 91”: 0.67 ريال لكل لتر بانخفاض 49% عن الشهر السابق.

بينما وصل سعر “بنزين 95”: 0.82 ريال لكل لتر بانخفاض 44% عن الشهر السابق.

وأكدت شركة أرامكو، أن تعديل الأسعار يجري وفقا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

وأشارت إلى أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعا وانخفاضا تبعا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

وقالت إنه يمكن لملاك المحطات وللمستهلكين متابعة تحديث الأسعار بشكلٍ شهري عبر موقع أرامكو السعودي

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=382728

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