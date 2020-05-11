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إصابات كورونا تعاود ارتفاعها في ألمانيا فور تخفيف قيود العزل

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 55 ثانيةآخر تحديث : منذ 55 ثانية
إصابات كورونا تعاود ارتفاعها في ألمانيا فور تخفيف قيود العزل

كل الوطن – وكالات: كشفت بيانات معهد “روبرت كوخ للأمراض المعدية”، أن معدل نقل عدوى كورونا في ألمانيا ارتفع مجددا إلى 1.1، بعد أن كان 0.65 قبل رفع بعض القيود المتعلقة بمكافحة الفيروس الأربعاء الماضي.

وأعرب المعهد عن قلقه إزاء تسجيل ارتفاع في المعدل المذكور، مشددا على ضرورة مواصلة التدابير الوقائية، مثل ارتداء الكمامات والقفازات، ومراعاة التباعد الاجتماعي.

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وخلال اجتماعها الأسبوع الماضي، قررت الحكومة الألمانية إعادة فتح جميع المحلات التجارية ومراكز التسوق بغض النظر عن حجمها، شرط مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.

وحسب آخر الإحصائيات، بلغ عدد المصابين بكورونا في ألمانيا، 171 ألفا و639، توفي منهم 7 آلاف و549، فيما تعافى 144 ألفا و400.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=382733

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