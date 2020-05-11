تسجيل الدخول
» » تقرير من هونغ كونغ: الصين تتعرض لهجمة وباء جديد بسبب الفئران بعدما تجاوزت محنة كورونا

تقرير من هونغ كونغ: الصين تتعرض لهجمة وباء جديد بسبب الفئران بعدما تجاوزت محنة كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 ثوانيآخر تحديث : منذ 5 ثواني
تقرير من هونغ كونغ: الصين تتعرض لهجمة وباء جديد بسبب الفئران بعدما تجاوزت محنة كورونا

كل الوطن – وكالات: كشفت جامعة هونغ كونغ في تقرير لها اليوم السبت، أن الصين تتعرض لهجمة وباء جديد بسبب الفئران، بعدما تمكنت من تجاوز محنة فيروس كورونا المستجد.

وقال التقرير، إن هذا الوباء الجديد يصيب كبد الإنسان، ويقضي عليه خلال بضعة أيام.

اقرأ أيضا...

وأوضح أنه على الرغم من وجود المرض في الأساس ويصاب به المواطنون إلا أن المرض بدأ يصبح في غاية الشراسة والسرعة.

وكانت جامعة هونغ كونغ قد حذرت من وجود تحور في مرض الإلتهاب الكبدي، بعد وفاة مواطن ستيني الأسبوع الماضي بالمرض، وأظهرت أبحاث الأطباء علاقة الفئران في المرض وتأثيره المميت على الانسان.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=382736

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.