تسجيل الدخول
» » مصر.. إحالة 12 شخصا إلى جنح أمن الدولة بعدما أدوا صلاة التراويح على سطح منزل

مصر.. إحالة 12 شخصا إلى جنح أمن الدولة بعدما أدوا صلاة التراويح على سطح منزل

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 38 ثانيةآخر تحديث : منذ 38 ثانية
مصر.. إحالة 12 شخصا إلى جنح أمن الدولة بعدما أدوا صلاة التراويح على سطح منزل

كل الوطن – وكالات: أحالت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة الأحد، 12 مصريا لمحكمة جنح أمن الدولة طوارئ، بتهمة مخالفة قرار مجلس الوزراء بمنع التجمعات، وإقامة صلاة التراويح أعلى سطح منزل أحدهم.

وأخلت النيابة سبيل المتهمين بكفالة 500 جنيه لكل منهم ثم أحالتهم للمحاكمة بجلسة 2 يونيو المقبل.

اقرأ أيضا...

وتولى المحاميان محمد رشوان وإيهاب عيد الدفاع عن المتهمين، ودفعا بانتفاء وجود القصد الجنائي لارتكاب الجريمة.

وكان ضباط قسم القطامية ألقوا القبض على المتهمين بتهمة إقامة صلاة التراويح، بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء، ووزير الأوقاف بمنع التجمعات وإلغاء صلاة التراويح.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=382742

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.