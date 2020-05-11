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موسكو : وفاة 56 مصابا بفيروس كورونا

كل الوطن- فريق التحرير
2020-05-11T03:07:58+03:00
2020-05-11T03:35:37+03:00
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كل الوطن- فريق التحريرمنذ 35 دقيقةآخر تحديث : منذ 35 دقيقة
موسكو : وفاة 56 مصابا بفيروس كورونا
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=382755

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