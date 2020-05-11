شرطة الرياض تقبض على عصابة مكونة من 5 مواطنين

كل الوطن – الرياض – متابعات: تمكنت وحدة رصد مواقع التواصل الاجتماعي بشعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض عن كشف هوية تشكيل عصابي مكون من خمسة مواطنين ، اتضح من خلال حساباتهم بموقع ” الإنستغرام ” ارتكابهم لكم كبير من قضايا السطو المسلح ، والسرقة وسلب العمالة واستهدافهم لغرف سائقي المنازل ، وسلب متعلقاتهم الشخصية ، والسيارات التي بحوزتهم .

كما قاموا بمخالفة منع التجول ، وتهديد سلامة رجال الأمن بنقاط التفنيش وتعريض حياتهم للخطر ، وذلك من خلال قيامهم بالمرور عبر نقاط التفتيش بتهور ، وسرعة جنونية ، والتباهي بتعاطي المخدرات ، والإفطار بنهار رمضان .

كما قاموا بتركيب التجهيزات الأمنية على احدى المركبات التي قاموا بسرقتها لايهام الأجهزة الأمنية أنهم من رجال الأمن ، وبعد تحديد هوياتهم ، وموقع تواجدهم في جنوب الرياض ، تم القبض عليهم ، ومواجهتهم بالجرائم التي ارتكبوها ووثقوها من خلال هواتفهم النقالة ، وكذلك القضايا المقيدة ضد مجهول المماثلة مع اسلوبهم الإجرامي .

وقد اقر المذكورين ارتكابهم لعدد 36 سرقة سيارة ، و67 سلب لعمالة ، وحادثة احراق سيارة بعد الاعتداء على قائدها بطعنه ، وبذلك بلغ اجمالي ما قاموا به من قضايا 104 قضية جنائية ، وقد تم ايقافهم تمهيداً لاستكمال الاجراءات النظامية بحقهم .