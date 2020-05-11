السعودية ترفع ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 بالمائة

كل الوطن – واس: قررت المملكة العربية السعودية وقف بدل غلاء المعيشة ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس”، اليوم الاثنين، إن ذلك يأتي في إطار إجراءات تهدف إلى تعزيز الوضع المالي للبلاد، والذي تأثر بانخفاض أسعار النفط وفيروس كورونا.

وأضافت الوكالة: “تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءا من شهر يونيو لعام 2020، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءا من الأول من شهر يوليو لعام 2020”.