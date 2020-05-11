د. عبدالمجيد الجلاَّل: إجراءات صعبة ومريرة قادمة !

لم يكن مستغرباً التصريحات الأخيرة لوزير المالية محمد الجدعان بشأن الأوضاع الاقتصادية والمالية في المملكة ، فالجميع يدرك تماماً فداحة المشكلات الاقتصادية العالمية إثر تفشي جائحة كورونا ، والتي أدت إلى توقف شامل لكل مناشط الاقتصاد والمال ، إضافة إلى انهيار أسعار النفط مؤخراً !

وكان السيد محمد الجدعان قد حذَّر من خطورة الوضع المالي والاقتصادي الذي تمر به المملكة ، بأزمة ، لم تشهدها ، منذ عقود طويلة، ما يلزم اتخاذ إجراءات صارمة جدا، وقد تكون مؤلمة ، إزاء انخفاض الإيرادات ، بشكل كبير، سواء النفطية أو غير النفطية منذ مطلع هذا العام ، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأمر ، حتى العام المالي المقبل !

وأشار الوزير إلى أنَّ جميع الخيارات للتعامل مع الأزمة مفتوحة ، وركز على أنَّ الهدف الأساس ، يتصل مباشرة ، بضرورة خفض مصروفات الميزانية ، وبشدة.

ربما من الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا حزم التحفيز ، التي بلغت قيمتها 180 مليار ريال ، والتي تشكل 8% من الناتج المحلي غير النفطي ، واستهدفت دعم الرعاية الصحية ، والمحافظة على وظائف المواطنين في القطاع الخاص ، واستمرار تقديم الخدمات الأساسية ، ودعم البنية التحتية الرقمية، التي مكنت مؤسسات الدولة من العمل عن بعد ، وكانت هذه الخطوات الإيجابية ، كما وصفها الوزير إجراءات حازمة وسريعة جدا.

لكن الملفت في كل تصريحات الجدعان ، والتي تهم المواطن في المقام الأول ، أنَّ سياسات التقشف القادمة ، ستكون الأقل ضررا على المواطنين.

وهنا ، ينبغي التأكيد على الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها المواطن ، ومن ثمَّ ، فهو قد لا يتحمل فرض المزيد من الأعباء المالية والاقتصادية عليه !

إذا كانت الخيارات كثيرة ، لتقليص مصروفات الميزانية ، فينبغي ألا تشمل الرواتب، والعلاوات ، والماء ، والكهرباء ، على الأقل ، فالقيادة الرشيدة حريصة كل الحرص على عدم اتخاذ إجراءات تؤثر على أوضاع المواطنين المعيشية ، ففي ذلك تماسك للمجتمع ، وتماسك كذلك لمسألة المواطنة والانتماء، ومنع لتشكل طبقات فقيرة ، والمحافظة على نسبة الطبقة الوسطى في المجتمع .

خلاصة القول ، أمام الدولة , وكما قال الوزير ، خيارات واسعة بشأن ترشيد المصروفات ، فالدولة بإذن الله غنية بمواردها وإمكاناتها ، بما يجعلها بعيدة كل البعد عن استهداف الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

حفظ الله هذا الوطن ، وبإذن الله ، سنخرج معه ، إثر هذه الأزمة العاتية ، أكثر قوة، وأشد صلابة ، وأقوى منعة.