تسجيل الدخول
» » الجيش الإيراني: مقتل 19 جنديا وإصابة 15 آخرين في حادثة بارجة كونارك (فيديو)

الجيش الإيراني: مقتل 19 جنديا وإصابة 15 آخرين في حادثة بارجة كونارك (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
2020-05-11T12:49:26+03:00
2020-05-11T12:57:03+03:00
بالفارسي الفصيحعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 8 دقائقآخر تحديث : منذ 8 دقائق
الجيش الإيراني: مقتل 19 جنديا وإصابة 15 آخرين في حادثة بارجة كونارك (فيديو)

كل الوطن – روسيا اليوم: أعلن الجيش الإيراني عن مقتل 19 جنديا وإصابة 15 آخرين في حادث بارجة كونارك.

وقالت البحرية الإيرانية في بيان اليوم الاثنين، إن نيرانا صديقة تسببت بالحادث، حيث أصاب صاروخ إيراني سفينة دعم في خليج عمان أمس الأحد.

اقرأ أيضا...

وأوضحت دائرة العلاقات العامة في البحرية أنه أثناء قيام عدد من قوات البحرية بتدريبات في مياه جاسك وتشابهار في خليج عمان، تعرضت بارجة كونارك لحادثة، مشيرة إلى أنه تم نقل البارجة إلى السواحل لمعايتنها فنيا.

ولم تشر البحرية في البيان إلى سبب الحادثة، وأضافت أن التحقيقات لا تزال جارية، مؤكدة على ضرورة تجنب أي تخمينات وأنباء غير مؤكدة في هذا الصدد.

وذكرت مصادر إعلامية إيرانية، أن مدمرة جماران أصابت بالخطأ بارجة كونارك أثناء تدريبات البحرية الإيرانية.

المصدر: RT

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=382800

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.