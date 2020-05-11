تسجيل الدخول
» » شاهد بالفيديو.. اعتداء بالضرب على عامل بمحطة وقود في الكويت

شاهد بالفيديو.. اعتداء بالضرب على عامل بمحطة وقود في الكويت

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 43 ثانيةآخر تحديث : منذ 43 ثانية
شاهد بالفيديو.. اعتداء بالضرب على عامل بمحطة وقود في الكويت

أثار فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي موجة غضب في الكويت على خلفية اعتداء مواطن كويتي بالضرب على وافد يعمل في محطة وقود.
ويظهر الفيديو لحظة اعتداء المواطن على العامل، وتدخل رجل أمن تواجد في المنطقة لإنقاذ العامل.

اقرأ أيضا...

ومن الواضح حسب الفيديو أن المعتدي هو متطوع من ضمن اللجان التطوعية التي تخدم سكان الكويت في ظل جائحة كورونا.

ودعا رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة القبض على المواطن ومحاسبته ضمن القانون، معتبرين أن الحادث عبارة عن تصرف فردي لا يمثل أهل الكويت.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=382806

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.