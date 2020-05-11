آليات إسرائيلية تهدم منزل أسير فلسطيني وتتعرض للزجاجات الحارقة ” فيديو”

كل الوطن – وكالات – ار تى : هدمت جرافات إسرائيلية، فجر اليوم الاثنين، منزل الأسير قسام البرغوثي في بلدة كوبر شمال رام الله، ما أدى إلى مواجهات بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية.

وهدمت القوات الإسرائيلية منزل الأسير البرغوثي بحجة تنفيذه عملية قرب عين عريك غرب رام الله عام 2019.

وأصيب خلال مواجهات اليوم شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الوجه، والعشرات بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته القوات بغزارة خلال عملية الاقتحام.

ولدى انسحاب القوه الإسرائيلية من البلده تعرضت إحدى آلياتها للزجاجات الحارقة ما أدى لاشتعال النار بها.

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المصدر:RT