برلين – د ب أ : قُتل 112 طفلا في ألمانيا العام الماضي إما عمدا أو عن طريق الإهمال أو جراء تعرضهم لإصابات جسدية.

وجاء في تقييم الإحصائية الجنائية الشرطية عن ضحايا العنف من الأطفال، الذي نُشر اليوم الاثنين، أن معظم الضحايا (93 طفلا) كانوا دون 6 أعوام.

وبحسب البيانات، تراجع عدد الأطفال الذين قتلوا في ألمانيا العام الماضي بواقع 24 طفلا مقارنة بعام 2018.

وسجلت الشرطة العام الماضي 4044 حالة إساءة معاملة لأطفال (4129 حالة عام 2018). وبالنسبة للعنف الجنسي ضد الأطفال، ارتفع عدد الضحايا من 14606 حالات إلى 15936 حالات.

وحققت الشرطة العام الماضي في 12262 جريمة متعلقة بتداول مواد إباحية عن الأطفال، بارتفاع يزيد عن الضعف مقارنة بعام 2016.

وبحسب بيانات المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية، لا يعني ارتفاع الأعداد زيادة في معدل الجريمة، بل تزايد واضح في البلاغات، مثل البلاغات المقدمة من منظمة في الولايات المتحدة معنية بالبحث عن الأطفال المفقودين والكشف عن حالات إساءة المعاملة.

ووفقا للبيانات، فإن القصّر ليسوا فقط ضحايا في هذه الجرائم، بل أحيانا أيضا جناة، حيث يتم الكشف بشكل متزايد عن حالات تداول فيديوهات تحتوي على مواد إباحية عن الأطفال بين المراهقين عبر تطبيق “واتس آب” على سبيل المثال.

ويرى مفوض الحكومة الألمانية لمكافحة انتهاك الأطفال، يوهانس-فيلهيلم روريج، “خطرا كبيرا” في الاعتداء الجنسي من قبل أطفال ومراهقين آخرين.